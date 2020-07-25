Motor kaputuna sıkışan yavru kedi uzun çabalar sonrası kurtarıldı - Son Dakika

Motor kaputuna sıkışan yavru kedi uzun çabalar sonrası kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da bir aracın motoruna sıkışan yavru kediyi uzun bir çaba sonrasında kurtarıldı. Yavru kedi, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde bir aracın motor kısmına yavru bir kedi girdi. Çevredeki vatandaşlar kedinin sesini duyunca sıkıştığı yerden kurtarmak için uzun süre çabaladı. Ancak kedi bir türlü motordan çıkartılamadı. Daha sonra Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne durum bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen veteriner hekimler, yavru kediyi aracın motor kısmından çıkarmayı başardı.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yavru kediyi hemen Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldı. Güneş ismi verilen yavru kedinin ilk muayenesi yapıldı. Gözlerinde iltihaplanma olan ve görmekte zorlanan yavru kedinin göz temizliği yapıldı. Antibiyotik verilen yavru kedi kısa sürede kendine gelerek, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcak bir yuvaya kavuştu. Enjeksiyonla mama verilen yavru kedi vitamin ve aminoasitlerle destekleyici tedavi uygulanıyor. Güneş isimli yavru kedi, şimdi sahiplenilmeyi bekliyor.