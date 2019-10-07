Son Dakika Haberleri: Motor kaputunda yumurta taşıdılar
Son Dakika Güncel Motor kaputunda yumurta taşıdılar

Motor kaputunda yumurta taşıdılar

32 dakika önce

Şile'de bir araya gelen offroad grubu üyelerinin aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için düzenlediği arazi araçlarıyla yumurta taşıma yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

Motor kaputunda yumurta taşıdılar, System.String[]

Şile'de bir araya gelen offroad grubu üyelerinin aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için düzenlediği arazi araçlarıyla yumurta taşıma yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

Şile'ye bağlı Esenceli köyünde Samurai Team Türkiye isimli offroad grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, arazi aracı sahipleri bir araya geldi. 4x4 araç kullanıcılarının bir araya geldiği etkinlikte, alışılmışın dışında bir yarış düzenlendi.

Etkinlik kapsamında yarışmacılar, araçlarının kaputu üzerine koyulan yumurtaları düşürmeden yarışı bitirmeye çalıştı. 25 aracın katıldığı ve üçerli gruplar halinde start verilen yarışta, yumurtayı düşüren yarışçılar diskalifiye oldu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Samurai Team Türkiye Başkanı Okyay Öztürk, şunları söyledi:

"Dönem dönem böyle kamplı etkinlikler düzenliyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerdeki amacımız hem dostlarımızla bir araya gelerek keyifli dakikalar geçirmek, hem de kamp yaptığımız alanda genel bir çevre temizliği yapmak. Bu kez de yıllardır yurt genelinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek ve bir farkındalık yaratmak adına böyle bir yarış düzenlemeyi düşündük. Tüm dostlarımızın eğlendiği ve tatlı rekabetlerin yaşandığı güzel bir etkinlik oldu."

Türkiye, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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