Motor kazası kameraya yansıdı
39 dakika önce
Çanakkale'de meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
'de meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı kamaralara yansıdı.
İki sürücünün dikkatsiz davranması az daha bir faciaya sebep oluyordu. Kontrolsüz bir şekilde ve hızlı seyreden motosiklet, kontrolsüz dönüş yapan aracın altına girmekten kurtulamadı. Kazada yaralan sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Görüntülerde dönüş yapan araca aynı istikametten gelen motor hızla çarpıyor. Duramayan motosikletin sürücüsü çarptığı aracın altında kalıyor. - ÇANAKKALE
Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada