Motor kazasında hayatını kaybeden Afgan genç, Sağlık Müdürünün oğlu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motor kazasında hayatını kaybeden Afgan genç, Sağlık Müdürünün oğlu çıktı - Son Dakika

Motor kazasında hayatını kaybeden Afgan genç, Sağlık Müdürünün oğlu çıktı

6 saat önce

İstanbul'da TEM otoyolunda sabaha karşı meydana gelen motor kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin, Afganistan'ın Belh Vilayeti Sağlık Müdürü Mirveys Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Motor kazasında hayatını kaybeden Afgan genç, Sağlık Müdürünün oğlu çıktı, System.String[]

İstanbul'da TEM otoyolunda sabaha karşı meydana gelen motor kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin, Afganistan'ın Belh Vilayeti Sağlık Müdürü Mirveys Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası haber verilmesi üzerine Afganistan'dan yolan çıkan aile yakınlarının Türkiye'ye geleceği öğrenildi.


TEM otoyolunda sabah 04.30 sıralarında meydana gelen kazada 18 yaşındaki Mir Shahzed Rabi isimli Afganistanlı genç, yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından yol ortasına düşen genç hayatını kaybetti. Gencin vücudunun parçalara ayrıldığı öğrenildi.


Hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin Afganistan'da Belh Vilayetinde Sağlık Müdürü olan görev yapan Mirveys Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Acılı haberi alan aile yakınları haber verilmesi üzerine Afganistan'dan uçakla Türkiye'ye gelecek cenazeyi teslim alacağı öğrenildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Afganistan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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