Motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
29 dakika önce
Karaman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Ereğli istikametine seyretmekte olan Şükrü Ö. yönetimindeki 20 GH 121 plakalı otomobil, bir anda motor kısmından alev aldı. Bunun üzerine sürücü aracını yolun sağına durdurarak yoldan geçen diğer sürücülerden ve itfaiyeden yardım istedi. Yangın söndürme tüpleriyle yapılan müdahaleye rağmen alevler söndürülemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye
yaptığı ön incelemede aracın elektrik kontağından dolayı yandığını tespit etti. Ön kısmı tamamen yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yanan araç daha sonra çekici ile çekilerek olay yerinden kaldırıldı. - KARAMAN
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