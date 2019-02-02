Son Dakika Haberleri: Motor Kısmından Alev Alan Otomobili Zabıtalar Söndürdü

Motor Kısmından Alev Alan Otomobili Zabıtalar Söndürdü

36 dakika önce

Motor kısmından alev alan otomobili zabıtalar söndürdüÇORUM - Çorum'da seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükselen otomobile zabıtalar müdahale etti.

Motor kısmından alev alan otomobili zabıtalar söndürdü

ÇORUM - Çorum'da seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükselen otomobile zabıtalar müdahale etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum belediyesi ziyareti öncesi yaşanan olay hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.
Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 AUK 35 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücüsü aracını sağa çekerek çevredekilerden yardım istedi. Sürücünün yardım çağrısı üzerine Zabıta Ekipleri, belediyede binasında bulunan yangın tüplerini alarak yanan araca müdahale etti.
Trafik polislerinin de yardımı ile aracın motor kısmındaki yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptıktan sonda otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yanan otomobili gören yüzlerce kişi ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:45 Kaynak: İHA

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