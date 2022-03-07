Motor parçası üreten fabrikada kadınlar da ter döküyor - Son Dakika
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Motor parçası üreten fabrikada kadınlar da ter döküyor

07.03.2022 11:32
Motor parçası üreten fabrikada kadınlar da ter döküyor

Sivas'ta otomobil, ağır vasıta, lokomotif ve gemi jeneratörlerinin motorlarında kullanılan eksantrik mili üreten fabrikada çalışan kadınlar, üretime katkı sağlıyor.

Sivas'ta otomobil, ağır vasıta, lokomotif ve gemi jeneratörlerinin motorlarında kullanılan eksantrik mili üreten fabrikada çalışan kadınlar, üretime katkı sağlıyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, Scania, Mitsubishi, Nissan, Renault ve Volvo başta olmak üzere birçok araç markasının eksantrik milini üreten Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ'de (ESTAŞ) 70 kadın görev yapıyor.

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, AA muhabirine, kadın istihdamına ve cinsiyet eşitliğine önem verdiklerini söyledi.

Yönetim kurulunda görev alan iki kadının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan "İhracatın Güçlü Kadınları" ödülünü aldığını aktaran Mavuş, "CNC operatörü, tornacı, frezeci, kalite kontrolcü, her alanda kadınlar bizlere destek veriyor. Şirketimiz cinsiyet ayrımını reddediyor, bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Kadınların her alanda daha ileri noktalara çıkması için destek verdiklerini dile getiren Mavuş, "Kadınlarımızın önlerine bariyer ve engel koymuyoruz. Onların gerçekten çok iyi işler yaptığına şahit oluyoruz. Yaptıkları ürün ve hizmetler, dünyanın her tarafına gitmiş oluyor. Kadınlar genel olarak daha sabırlı. Üretim alanında bunun getirdiği avantajdan istifade ediyoruz." dedi.

"İsteyince başarılmayacak bir şey yok"

Fabrikada 5 yıldır CNC tezgahı operatörü olarak çalışan Seda Özkan ise işe ilk başladığında zaman zaman zorluk yaşadığını anlatarak, "İşimizi severek yapıyoruz, güzel gidiyor ve bir sıkıntımız yok. İsteyince başarılamayacak bir şey yok. Güzel ve farklı bir iş yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Özkan, kadınların azmettikten sonra her alanda çalışabileceğini vurguladı.

Elektrik elektronik mühendisi Arzu Kalender de kadınların her alanda görev alması gerektiğinin altını çizdi.

Ağır sanayide de kadınların istediği zaman her şeyi başarabileceğine dikkati çeken Kalender, "İş yerimizde kadın erkek fark etmeksizin herkes birbirine yardımcı oluyor, çalışma ortamımızda zorlandığımız bir konu olmuyor. Kadınlar kendilerine güvenerek, 'erkek işidir ben yapamam' düşüncesine kapılmadan istedikleri zaman her şeyi yapabileceklerini göstererek çalışmaya atılmalıdır." dedi.

Temizlik test laboratuvarı sorumlusu Cansu Süer ise birlik ve beraberlik içerisinde kadın erkek ayrımı olmadan güzel şekilde çalıştıklarını, her çalışma ortamında bir kadının olması gerektiğini söyledi.

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Organize Sanayi Bölgesi, Otomobil, Sivas, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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