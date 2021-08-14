Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İzmir'de başladı

İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen ve 85 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, serbest antrenmanların ardından sıralama turlarında mücadele etti.

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