Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İzmir'de başladı

İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen ve 86 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, serbest antrenmanların ardından sıralama turlarında mücadele etti.

Motor sporlarında 2021 yılının birincilerinin belli olacağı Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın dördüncü ve son ayağı, serbest antrenmanlarla İzmir 'de başladı.

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