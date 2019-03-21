Son Dakika Haberleri: Motor Sporlarında Yeni Sezon Heyecanı İzmir'de Başlayacak

Motor Sporlarında Yeni Sezon Heyecanı İzmir'de Başlayacak

55 dakika önce

Motor sporlarında yeni sezon heyecanı, hafta sonu İzmir'in Urla ilçesinde Burak Özel ile Özgürcan Özmen adına yapılacak Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak mücadelesiyle başlayacak.

Motor Sporlarında Yeni Sezon Heyecanı İzmir'de Başlayacak, System.String[]
Motor sporlarında yeni sezon heyecanı, hafta sonu İzmir'in Urla ilçesinde Burak Özel ile Özgürcan Özmen adına yapılacak Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak mücadelesiyle başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yazılı açıklamasında, bu sezon tüm organizasyonların hayatını kaybeden sporcular anısına düzenleneceği, hafta sonu Urla ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış yarışlarının da Burak Özel ile Özgürcan Gözmen adına yapılacağı aktarıldı.

Şampiyonanın 23 Mart Cumartesi günü Urla meydanında yapılacak magazin startı ile başlayacağı, ardından Yağcılar Köyü Narlıbahçe mevkisindeki Titus Feronia Yarış Parkuru'nda sıralama turlarıyla süreceği kaydedildi.

Yarışın 24 Mart Pazar günü iki turluk seyirci etabından sonra, zorlu bir parkurda devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 2018 yılında sınıflarının en iyilerine kupalarının verileceği Şampiyonlar Gecesi'nin, 23 Mart Cumartesi günü Urla'daki Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde düzenleneceği de duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Motosiklet, Türkiye, Urla, İzmir, Spor
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