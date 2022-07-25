Edinilen bilgiye göre, Fatsa- Samsun karayolunda ilerleyen Özcan Hekim yönetimindeki motosiklet, yabancı plakalı bir cipe arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Hekim, olay yerine gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ORDU

Sol Parti'den Fatsa'da Fındık Mitingi: 'Bir Ekmeği 10 Liraya Çıkardılar, Ben 70 Yaşındayım Bir Türlü Doyamadım'

Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.