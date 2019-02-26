Son Dakika Haberleri: Motor Sürücüsünün Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada

Motor Sürücüsünün Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada

1 saat önce

Üsküdar'da trafikte seyreden motor sürücüsü, aniden önüne çıkan araca çarparak yaralandı.

Motor Sürücüsünün Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada, System.String[]
Üsküdar'da trafikte seyreden motor sürücüsü, aniden önüne çıkan araca çarparak yaralandı. Faciadan dönülen kaza anları kask kamerasınca kaydedildi.

Üsküdar'da bir araç sürücüsü, yol ayrımına girebilmek için hatalı manevra yaparak şerit değiştirdi. O esnada motoruyla arkadan gelen sürücü duramayarak araca çarptı. Dikkatsiz araç sürücüsünün neden olduğu kaza, motorcunun kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motorcu, dikkatsiz şoförün adeta faciaya davetiye çıkardığı kazayı yaralı atlattı. Görüntülerde motor yolda ilerliyor, bir anda sol şeritten hatalı manevra yapan araç önüne çıkıyor ve motor araca çarpıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Üsküdar, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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