Mersin'de Moto Drag Yarışması düzenlenecek

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi tarafından Moto Drag Yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde Adanalıoğlu ve Kulak mahallelerinde organize edilecek yarışma, 4 Temmuz saat 09.00'da başlayacak.

Motosiklet tutkunları, gün sonuna kadar sürecek organizasyonda mücadele edecek.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, organizasyonun heyecan dolu anlara sahne olacağını belirterek, "Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. 50'ye yakın yarışmacı ve 5 binin üzerinde bir seyirci beklentimiz var. Çok fazla talep oldu. Bu yarış sayesinde Akdeniz'i ve dolayısıyla Mersin'i de tanıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.