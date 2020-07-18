Motor tutkunları yarışı izlemek için 21 adet vinç kiraladı - Son Dakika

Motor tutkunları yarışı izlemek için 21 adet vinç kiraladı

Polonya'da korona virüs salgını nedeni ile destekledikleri motosiklet takımının yarışını tribünlerden izleyemeyen taraftarlar kiraladıkları 21 adet vinç ile takımlarına pistin dışından destek oldu.

Polonya'da korona virüs salgını nedeni ile destekledikleri motosiklet takımının yarışını tribünlerden izleyemeyen taraftarlar kiraladıkları 21 adet vinç ile takımlarına pistin dışından destek oldu.

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Polonya'nın güneydoğusunda yer alan Lublin kentinde dün akşam motosiklet yarışlarının en üst ligi olan Speedway Ekstraliga'da Motor Lublin ile GKM Grudziaz karşılaştı. Ülkede korona virüs salgını nedeni ile sınırlı sayıda taraftarın yarışı izlemesine izin verilirken, tribünlere alınmayan Motor Lublin taraftarları ise ilginç bir yönteme başvurdu. Lublin taraftarları kiraladıkları 21 adet vinç yardımı ile takımlarına pist dışından destek oldular. Lublin taraftarlarının destekleri karşılıksız kalmadı. Ev sahibi Motor Lublin, misafir takım GKM Grudziaz'ı 58-32 mağlup etti.

Öte yandan haziran ayında salgın nedeni ile ülkedeki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynandığı sırada Slask Wroclaw taraftarı Tomasz Zolkiewicz kiraladığı vinç yardımı ile takımına 90 dakika boyunca destek olmuştu. Slask Wroclaw, Zolkiewicz'ye teşekkür etmek için ise 45 bin kişilik stadyumda Lodz LKS ile olan karşılaşmayı tek başına izlemesi için davet etmişti. Ülkemizde de bu olayın bir benzeri geçtiğimiz hafta gerçekleşti. 421 gün hak mahrumiyeti olan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle tribündeki yerini alamazken, deplasmanda oynanan Ümraniyespor karşılaşmasını vinç kiralayarak takip etmişti.

(Ebru Orhan/İHA)

Wroclaw, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motor tutkunları yarışı izlemek için 21 adet vinç kiraladı - Son Dakika
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