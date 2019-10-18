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Motor tutkunlarından harekata Türk bayraklı destek

38 dakika önce

Motor tutkunlarından harekata Türk bayraklı destek Uşak'ta onlarca motor tutkunu Barış Pınarı Harekatı'na desteğini asker selamı vererek gösterdiUŞAK - Uşak'ta motor kulübü üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Motor tutkunlarından harekata Türk bayraklı destek

Uşak'ta onlarca motor tutkunu Barış Pınarı Harekatı'na desteğini asker selamı vererek gösterdi

UŞAK - Uşak'ta motor kulübü üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardından vatandaşlara pilav dağıtımında bulunan motor tutkunları Türk bayrağı asılı motorlara binerek şehir turu gerçekleştirdi.

Uşak'ta çok sayıda üyesi olan motor kulübü Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Cuma namazı çıkışı Merkez Ulu Cami önünde basın açıklaması yaptıktan sonra vatandaşlara pilav dağıtımı gerçekleştirdi. Asker selamı vermelerinin ardından Türk bayrağı asılı motorlara binen onlarca grup üyesi büyük bir konvoy oluşturarak kentte tur attı.

Kulüp adına açıklamalarda bulunan Motor Kulübü Başkanı Ertan Ertuğrul, "Biz motor kulübü olarak bugün burada şehitlerimiz ve gazilerimizi anmak, Suriye'de savaş güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermek amacıyla toplandık. Cuma namazından sonra etkinlik kapsamında vatandaşlarımıza pilav dağıtımımız oldu. Motosikletlerimizle minik bir şehir turu gerçekleştirerek güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.

Motor tutkunlarından harekata Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı, Uşak, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:59 Kaynak: İHA
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