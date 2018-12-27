Motor Tutkunlarından Yılın Son Gösterisi
33 dakika önce
Chopper tutkunları yılın Marmaris'te yılın son gösterisini yaptı.
Chopper tutkunları yılın Marmaris
'te yılın son gösterisini yaptı. Türk Chopper Motor Kulübü Marmaris üyeleri, Yeni Yıl Festivali kapsamında motosikletleriyle şehir turu yapıp 19 Mayıs
Gençlik Meydanı'na geldi. Renkli görüntüler oluşturan etkinlik vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.
Türk Chopper Motor Kulübü Marmaris yılın son gösterisini yaptı. Yeni Yıl Festivali kapsamında şehir turu yaptı. Şehir turunu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda noktalayan Chopper tutkunları renkli görüntüler oluşturdu. 30 kişilik grup, festival için hazırlanan meydana giriş yaptıklarında vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Grup gösteri sonrası meydanda sahne alan Grup Avanguard'ı dinledi. Motor tutkunları konser sonrası meydandan ayrıldı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:18 Kaynak: İHA
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