Son Dakika Haberleri: Motor Tutkunlarından Yılın Son Gösterisi

Motor Tutkunlarından Yılın Son Gösterisi

33 dakika önce

Chopper tutkunları yılın Marmaris'te yılın son gösterisini yaptı.

Motor Tutkunlarından Yılın Son Gösterisi, System.String[]
Chopper tutkunları yılın Marmaris'te yılın son gösterisini yaptı. Türk Chopper Motor Kulübü Marmaris üyeleri, Yeni Yıl Festivali kapsamında motosikletleriyle şehir turu yapıp 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na geldi. Renkli görüntüler oluşturan etkinlik vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.

Türk Chopper Motor Kulübü Marmaris yılın son gösterisini yaptı. Yeni Yıl Festivali kapsamında şehir turu yaptı. Şehir turunu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda noktalayan Chopper tutkunları renkli görüntüler oluşturdu. 30 kişilik grup, festival için hazırlanan meydana giriş yaptıklarında vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Grup gösteri sonrası meydanda sahne alan Grup Avanguard'ı dinledi. Motor tutkunları konser sonrası meydandan ayrıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:18 Kaynak: İHA

Yaşam
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