Son Dakika Haberleri: Motor ve stepnede kaçak sigara sevkiyatı
Son Dakika Güncel Motor ve stepnede kaçak sigara sevkiyatı

Motor ve stepnede kaçak sigara sevkiyatı

41 dakika önce

Kars'ta, bir otomobilin motor kısımı ile stepnesine saklanmış 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Motor ve stepnede kaçak sigara sevkiyatı, System.String[]

Kars'ta, bir otomobilin motor kısımı ile stepnesine saklanmış 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak Köyü mevkisinde yol uygulaması yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda, aracın motor ve stepne kısmına gizlenmiş 300 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Araç sürücüsüne, 27 nolu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 4 bin 200 lira ve 2918 Karayolları Trafik Kanunu gereğince bin lira para cezası kesildi.

Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından araç 15 gün trafikten men edildi.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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