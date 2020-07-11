Motor yağı dökülen yolda zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Arkadan gelen bir aracın sürücüsünün motosiklete çarpmamak için direksiyonu refüje kırması sonucu, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çağlayan E-5 Yanyol Mecidiyeköy istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet, yola dökülen motor yağı nedeniyle kayarak devrildi.

Motor yağı dökülen yolda duramayarak devrilen bir motosiklet ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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