Motor yağı dökülen yolda zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Motor yağı dökülen yolda zincirleme trafik kazası

Motor yağı dökülen yolda duramayarak devrilen bir motosiklet ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Motor yağı dökülen yolda duramayarak devrilen bir motosiklet ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

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Çağlayan E-5 Yanyol Mecidiyeköy istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet, yola dökülen motor yağı nedeniyle kayarak devrildi.

Arkadan gelen bir aracın sürücüsünün motosiklete çarpmamak için direksiyonu refüje kırması sonucu, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Mecidiyeköy, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motor yağı dökülen yolda zincirleme trafik kazası - Son Dakika
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