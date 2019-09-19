Son Dakika Haberleri: Motor yağı yüklü tır alev alev böyle yandı
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Motor yağı yüklü tır alev alev böyle yandı

50 dakika önce

Motor yağı yüklü tır alev alev böyle yandıAMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motor yağı yüklü tır alev alev yandı.

Motor yağı yüklü tır alev alev böyle yandı

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motor yağı yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kadem'in kullandığı 34 ZM 3183 plakalı tırın lastiğinin patlamasıyla motor yağı yüklü dorse yanmaya başladı. Motor yağlarının etkisiyle büyüyen yangına Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında dorse tamamen yanarken, çekici yangından etkilenmedi.

Motor yağı yüklü tır alev alev böyle yandı

Gümüşhacıköy, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
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