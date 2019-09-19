Motor yağı yüklü tır alev alev yandı
1 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motor yağı yüklü tır alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motor yağı yüklü tır alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kadem'in kullandığı 34 ZM 3183 plakalı tırın lastiğinin patlamasıyla motor yağı yüklü dorse yanmaya başladı. Motor yağlarının etkisiyle büyüyen yangına Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında dorse tamamen yanarken, çekici yangından etkilenmedi. - AMASYA
11 yaşındaki çocuğa istismar iddiası vatandaşları çılgına döndürdü İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı Antalya'da otobüs şoförü yaşlı çifti tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı