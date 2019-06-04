Son Dakika Haberleri: Motor yatın çarptığı tekne battı: 1 yaralı
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Motor yatın çarptığı tekne battı: 1 yaralı

49 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor yatın çarptığı teknenin kaptanı yaralandı.

Motor yatın çarptığı tekne battı: 1 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor yatın çarptığı teknenin kaptanı yaralandı.
Göltürkbükü açıklarında "Maçakızı" isimli motor yat, bölgede balık avlayan "Yörük Ağası" isimli tekneye çarptı.
Çarpma esnasında teknede bulunan 3 kişi denize atlayarak kurtulurken, kaptan Osman Demirkoz yaralandı.
Demirkoz, açıktaki başka bir tekneye alınarak karaya çıkarıldı. Deniz kazası ihbarıyla kıyıda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Demirkoz, Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Demirkoz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Bu arada denize atlayarak canlarını kurtaran diğer 3 balıkçı ise başka bir tekneyle karaya çıktı.
Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:09 Kaynak: AA
Göltürkbükü, Muğla, Bodrum, Güncel
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