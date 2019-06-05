Motor yatın tekneye çarpma anı güvenlik kamerasında
51 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatın çarptığı teknenin kaptanının yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:22 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, motor yatın çarptığı teknenin kaptanının yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
"Maçakızı" isimli motor yatın çarptığı "Yörük Ağası" isimli balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkoz'un yaralandığı kazanın, kıyıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi ortaya çıktı. Kayıtta, motor yatın tekneye doğru ilerlemesi ve çarptığı anlar görülüyor. Göltürkbükü
Mahallesi açıklarında meydana gelen kazada balıkçı teknesinin kaptanı yaralanmış, teknedeki 3 gazeteci ise denize atlayarak kurtulmuştu.
Yaralanan kaptan ile diğer 3 kişi açıktaki teknelerle alınarak karaya çıkarılmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk plajı Bodrum'da açıldı
Evrakları vermeyen, karşılığında 3 bin TL isteyen kayınvalidesi kabusu oldu
Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu