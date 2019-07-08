Motora giren kedi için seferber oldular
1 saat önce
ERZİNCAN'da kırmızı ışıkta duran aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:38 Kaynak: DHA
ERZİNCAN'da kırmızı ışıkta duran aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Erzincan
'da seyir halinde olan Tolgahan Şahin yönetimindeki 55 YA 255 plakalı otomobil, Fevzipaşa
Caddesi Devlet Su İşleri
Müdürlüğü önünde kırmızı ışıkta durdu. Şahin, duran aracın motor bölümüne giren yavru kediyi fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tolgahan Şahin, olayı Erzincan Belediyesi
İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, bir saat süren bir uğraş sonucu aracın motor bölümüne giren yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
- Erzincan
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