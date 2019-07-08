Son Dakika Haberleri: Motora giren kedi için seferber oldular
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Motora giren kedi için seferber oldular

1 saat önce

ERZİNCAN'da kırmızı ışıkta duran aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Motora giren kedi için seferber oldular, System.String[]
ERZİNCAN'da kırmızı ışıkta duran aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Erzincan'da seyir halinde olan Tolgahan Şahin yönetimindeki 55 YA 255 plakalı otomobil, Fevzipaşa Caddesi Devlet Su İşleri Müdürlüğü önünde kırmızı ışıkta durdu. Şahin, duran aracın motor bölümüne giren yavru kediyi fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tolgahan Şahin, olayı Erzincan Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, bir saat süren bir uğraş sonucu aracın motor bölümüne giren yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
 


- Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:38 Kaynak: DHA
Erzincan, İtfaiye, Güncel
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