Son Dakika Haberleri: Motora sıkışan kedi kurtarıldı
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Motora sıkışan kedi kurtarıldı

6 saat önce

Bingöl'de bir aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Motora sıkışan kedi kurtarıldı, System.String[]

Bingöl'de bir aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Kültür Kavşağı'nda park halindeki bir araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatandaşlar motordan kedi sesi duydu. Bunun üzerine araç sahibi kaputu açarak motorda sıkışan kediyi çıkarmaya çalıştı. Kedi kurtarılamayınca durum Bingöl Belediyesi İftaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.


Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı. - BİNGÖL

Kültür Mahallesi, İtfaiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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