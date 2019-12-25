Motora sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motora sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Motora sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Motora sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Olay Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde bulunan park halindeki bir araçta meydana geldi. Aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan araç sahibi, kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı.


Kurtarılan kedi, veteriner kontrolünde tedavisi yapılmak üzere barınağa teslim edildi. - ORDU

İtfaiye, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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