Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulama Çalışması' Antalya'da Başlatıldı

Ülke genelinde ölümlü trafik kazalarında 2. sırada bulunan motosiklet kazalarında can ve mal kaybını önlemek ve en aza indirmek için, 'Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulama Çalışması' Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 'ın katılımıyla, Antalya 'da pilot uygulama olarak başlatıldı.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile birlikte motosiklet kullanıcılarıyla buluştu. Sofuoğlu'nun motoru ile 'Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulama Çalışması' alanına gelen Bakan Turhan, burada açıklama yaptı. Bakan Turhan'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu , Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uyaroğlu da eşlik etti.Devletlerin insanların güvenliği, huzuru ve mutluluğu için var olduğunu kaydeden Bakan Turhan, "İnsanlar ne kadar mutlu ve huzurlu olursa yönetimlerinden hoşnutluk oranı da yüksek olur. Kültürümüz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı üzerine yapılmıştır. Modern devlet olmanın gereği de budur. Bizim tüm icraatlarımızın temelinde insanımız ve milletimiz vardır. Ulaşım ve alt yapı hizmetlerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin muhafaza etmenin yanında, huzur ve konforuna da en üst düzeyde sağlama kaygısıyla çalışıyoruz. İşte motosiklet kazalarında kayıp ve hasarı en aza indirmek amacıyla uygulamasını başlattığımız oto korkuluk sistemi bunun bir örneğidir. Bir takım tedbirlerle motosiklet kazalarındaki can ve mal kaybının önüne geçmek pek çok ülkenin gündeminde olan bir konu" dedi.Motosikletler, 2017 yılında gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarda 3'ncü sırada yer alıyor Türkiye 'de motosikletlerin trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 14'ünü oluşturduğunun altını çizen Turhan şu ifadeleri kullandı:"3 milyon civarında motosiklet yollarımızda seyahat ediyor. Bu araçlar 2017 yılında gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarda 3'ncü sırada yer alıyor. Kazalarda hayatını kaybeden sürücüler içinde motosiklet sürücüleri 2'nci sırada yer alıyor. Motosikletlerin karıştığı kazaların detaylı olarak incelenmesi kaza ve ölüm sebeplerindeki faktörlerin araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmekte. Türkiye geneline baktığımızda kazaya karışan toplam taşıtların içerisindeki motosikleti oranı yüzde 14. Karayolları Genel Müdürlüğünde bu oran yüzde 7 buçuk civarında. Oto korkuluk bulunan kesimlerde kaza sayısı açısında yüzde 26 ile yandan çarpma ilk sırada. Yüzde 24 ile devrilme, savrulma ve takla atma 2'nci, sırada. Yüzde 22'le arkadan çarpma 3'üncü sırada yer alıyor. Ölümlerde ise yüzde 26 ile yandan çarpma ve arkadan çarpma ilk sırada. Yüzde 15 ile engel ve cisimle çarpışma 2'nci sırada, yüzde 1 ile de devrilme ve savrulma takip ediyor. Verilerin her açıdan üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini çözümler üretmek durumundayız.""Trafikte hız felakettir"Yapılan incelemelerde kazaların, motosiklet sahiplerinin yüksek olduğu Marmara Ege ve Akdeniz bölgeleri gibi sahil kesimlerde olduğunun görüldüğünü kaydeden Turhan şöyle konuştu:"Motosiklet kazaları genellikle düz ve eğimsiz yollarda genellikle de gündüz saatlerinde oluyor. Kazalar araç hızı, yol, hava ve trafiğin getirdiği şartlara uyulmamasından kaynaklanıyor. Her zaman dediğimiz gibi; trafikte hız felakettir. Bu kazalara iki ya da daha fazla aracın karıştığı ve kazaların motosiklet sürücüleri açısından daha ölümlü sonuçlar doğurduğu da bir gerçek. Dört tekerlekli araç sürücülerimizi, motosikletli araçlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum."Motosiklet sürücülerinin yoğun olduğu alanlarda pilot uygulamasının başlatıldığını ifade eden Turhan, "Uygulama mevcut oto korkulukların açık bulunan alt kısımlarına motosikletlileri koruyucu ray parçası monte etmek suretiyle yapılmaktadır. Bu sistemleri peyderpey yaygınlaştıracağız. Yaptığımız güvenlik sistemlerinin daha verimli olması açısından bunlara paralel olarak yürütmekteyiz. Buralarda motosiklet koruma sistemleri yürütülüyor. Pilot uygulamasından elde edilen verilen bize ışık tutacaktır. Yollarımızı işletim standartlarına göre belirlenmiş proje şartnameye göre boyutlandırıyoruz. Yolların eğimlerini virajların çaplarını alt yapı sistemlerini uygun olarak yapıyoruz. Bu araçları kullanacak sürücülerin yeteneklerine göre yollarımızı proje kriterleri tespit ediyoruz. Yollarımızı tanıyacağız, bileceğiz. Kullandığımızın aracın özelliklerini bileceğiz. Bakımı olup olmadığını bileceğiz. Yolun trafik işletim kurallarına göre aracımızı kullanacağız."Sofuoğlu: "Elimden geleni yapacağım"Alana gelen ve sisteme destek veren tüm motorculara gönülden teşekkür eden AK Parti Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Bu bir başlangıçtır. Yurt dışına gittiğimde yollara çok dikkat ettim. Almanya 'da Avusturya da hala daha çok fazla ilerleyebilmiş değiller. Bu zor ve maliyetli bir konu. Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması ve adımlar atılması Antalya'da pilot bölgede yapılması beni mutlu etti. Ben de elimden gelen yapacağım" diye konuştu.Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise yapılan uygulamanın motosiklet dostu bariyer önceliğinin insanda olduğunu gösterdiğini kaydederek, riski azaltmak için Antalya'da çok çalıştıklarına dikkat çekti. - ANTALYA