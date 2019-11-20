Son Dakika Haberleri: Motorcu Dostu Trafik projesine Altın Örümcek ödülü
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Motorcu Dostu Trafik projesine Altın Örümcek ödülü

6 saat önce

Motorcu Dostu Trafik projesi, Altın Örümcek Ödülleri'nde sosyal sorumluluk kategorisinde ödül aldı.

Motorcu Dostu Trafik projesine Altın Örümcek ödülü, System.String[]

Motorcu Dostu Trafik projesi, Altın Örümcek Ödülleri'nde sosyal sorumluluk kategorisinde ödül aldı.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından hayata geçirilen proje, Türkiye'nin en iyi internet ve dijital uygulamaların belirlendiği ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri'nde akaryakıt sektöründen ödül alan tek proje oldu.
Jüri tarafından 1469 proje arasından finalistlerin belirlendiği yarışma kapsamında ödül alacak şirketler halk oylamasıyla seçildi. Motorcu Dostu Trafik projesi, 214 bin 568 oyla belirlenen 245 proje içerisinde sosyal sorumluluk alanında üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Motorcu Dostu Trafik, Motorcu Dostu İstasyon projesinin bir ileri aşaması olarak, "trafikte empati hareketi" söylemiyle 2018'de hayata geçmişti.
Projenin ilk etabında, yol deneyimleri söyleşileriyle 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılmıştı.
Projenin, 2019'daki ikinci etabında ise yeni etkinliklerle 1500'e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye birebir dokunacak olan proje ile trafikte empatinin artırılması hedefleniyor.

Altın Örümcek, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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