Motorcu Dostu Trafik projesine Altın Örümcek Ödülü

Aytemiz'in öncülüğünde hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik projesi, tasarım, kullanıcı deneyimi, teknik alt yapı ve özgünlük kriterlerine göre 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en başarılı pazarlama iletişimi projelerini belirleyen Altın Örümcek Ödülleri'nde sosyal sorumluluk kategorisinde ödül aldı.

Aytemiz'in öncülüğünde hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik sosyal sorumluluk projesi, Türkiye'nin en iyi internet ve dijital uygulamalarının belirlendiği ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri'nde akaryakıt sektöründen ödül alan tek proje oldu. Jüri tarafından değerlendirilerek bin 469 proje arasından finale kalan projeler 28 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında halk oylamasına açıldı, Motorcu Dostu Trafik projesi ise 214 bin 568 oy ile belirlenen 245 proje içerisinde sosyal sorumluluk alanında üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

'MOTORCU DOSTU TRAFİK' PROJESİ HAKKINDA

"Motorcu Dostu İstasyon" projesinin bir ileri aşaması olarak 'trafikte empati hareketi' söylemi ile 2018 yılında hayata geçti. İlk etabında, yol deneyimleri söyleşileriyle 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500'e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye bire bir dokunacak olan proje ile trafikte empatinin arttırılması hedefleniyor.