Motorculardan Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Motosiklet Derneği üyesi bir grup motorcu, Anneler Günü dolayısıyla annelere karanfil dağıttı.



Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırıldı. Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde gönüllü görev alan Motosiklet Derneği üyeleri, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı güne denk gelen Anneler Günü'nde anneleri unutmadı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak ve parklarda yürüyüş yapan annelere karanfil dağıtan grup, vatandaşların Anneler Günü'nü kutladı. Karanfilleri alan anneler, mutluluklarını dile getirdi.



Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe, "Annelerimize Anneler Günü için karanfil dağıtıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız uzun zamandır evlerindeydi. Bugün kısa da olsa sokağa çıkma izinleri oldu. Biz de bir şeyler yapalım istedik ve annelere karanfil dağıtmaya karar verdik. Şu anda annelerimizi sevindiriyoruz, Anneler Günü'nü kutluyoruz" dedi. - ANKARA