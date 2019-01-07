Son Dakika Haberleri: Motordan Fırlayan Fare Yürekleri Hoplattı

Motordan Fırlayan Fare Yürekleri Hoplattı

27 dakika önce

– DÜZCE'de, yağ bakımı için tamirhaneye getirilen hafif ticari aracın motor kısmından aniden fırlayan fare çalışanların yüreklerini ağızlara getirdi.

Motordan Fırlayan Fare Yürekleri Hoplattı, System.String[]
– DÜZCE'de, yağ bakımı için tamirhaneye getirilen hafif ticari aracın motor kısmından aniden fırlayan fare çalışanların yüreklerini ağızlara getirdi.

Olay önceki gün, Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Çarşısı'nda Yakup Keskin'e ait tamirhanede meydana geldi. İş yerine getirilen hafif ticari aracın motor yağının değiştirilmesi için Yakup Keskin, yanındaki çalışanlarla birlikte motor kapağını açtı. Bir süre motoru inceleyen Yakup Keskin daha sonra gereken malzemeyi almak için ayrılarak tekrar geri döndü. Bu sırada aniden fırlayan fare Yakup Keskin ve çalışanlarının yüreklerini ağızlarına getirdi. Fareyi gören çalışanlar sağa sola kaçarken, Yakup Keskin ise kaçmaya çalışan fareyi tekmelemeye çalıştı. Yaşanan anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:41 Kaynak: DHA

Aziziye Mahallesi, Yakup Keskin, Güncel
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