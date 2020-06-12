Motordan gelen garip sesleri fark etti, sıkışan kedini kurtardı - Son Dakika

Motordan gelen garip sesleri fark etti, sıkışan kedini kurtardı
Tokat'ta iş yerine geldiğinde otomobilin motor kısmından gelen sesleri fark eden İbrahim Atakoğlu, 3 kez aracının motor kısmına kaçan kediyi kurtarmayı başardı.
Tokat'ta iş yerine geldiğinde otomobilin motor kısmından gelen sesleri fark eden İbrahim Atakoğlu, 3 kez aracının motor kısmına kaçan kediyi kurtarmayı başardı.
Kemer Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Atakoğlu, sabah saatlerinde aracına binerek yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine geçti. Aracından inen Atakoğlu, iş yerine geçerken otomobilin motor kısmından gelen kedi sesini fark etti. Üniversite çalışanlarının yardımı ile önce kedinin yerini tespit edildi. Aracın sol lastiğinin motor tarafında bulunan kedi elle yakalanarak doğaya bırakıldı. Bir süre sonra tekrar otomobilin motor kısmına kaçan kedi bu defa aracın sağ tarafındaki lastiklerin arasından çıkarıldı. Yeşillik alana bırakılan kedi 3. defasında başka bir otomobilin motor kısmına kaçtı. Bu defa aracın motor kısmından kurtarılan kedinin doğal yaşam alanına bırakılmasına karar verildi. Atakoğlu, yavru kedinin annesinin bahçelerinde olabilme ihtimali nedeniyle kediyi aracına alarak evlerine götürdü. Kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:00 Kaynak: İHA
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