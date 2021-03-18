Motorin testleri yerli kitlerle yapılabilecek - Son Dakika

Motorin testleri yerli kitlerle yapılabilecek

18.03.2021 12:21
Motorin testleri yerli kitlerle yapılabilecek, System.String[]

Motorinin standartlara uygunluğunu tespit etmekte kullanılan test kitleri yerlileştirildi.

Motorinin standartlara uygunluğunu tespit etmekte kullanılan test kitleri yerlileştirildi.

OSTİM Teknopark firmalarından Fenix Mühendislik, ISO 12156-1 standardına uygun motorin yağlayıcılık tayini test kitlerini yerli olarak üretti.

Türkiye'de satışa sunulan dizel yakıtlar hem rafineriden çıkmadan hem de istasyonlarda satılırken birtakım testlere tabi tutuluyor. Bu testler ilgili kurumlarca belirleniyor. Böylece rafinerilerin sattığı yakıtların belirlenen kalite standartlarını sağlayıp sağlamadığı kontrol ediliyor. Bu sayede rafineriden çıkan yakıtın belirli bir kalitede olması sağlanırken, istasyonlardan alınan numunelere uygulanan testlerle de kalitenin devamlılığı kontrol ediliyor. Rafineriden çıkan ile istasyonlarda satılan yakıtın kalitesinin aynı olup olmadığının kontrolü de mümkün oluyor.

Türkiye'de dizel yakıtların içerdiği yağ miktarı ISO 12156-1 standardına göre ölçülüyor. Bu ölçümler sırasında kullanılacak test cihazı ve malzemesinin taşıması gereken özellikler de ilgili standartça belirleniyor. Bu testin Türkiye'de faaliyet gösteren rafineriler ve bu standarttan akredite laboratuvarlar tarafından yapılması zorunluluğu bulunuyor. Bugüne kadar yurt dışından temin edilen test kitleri kullanılarak yapılan motorin yağlayıcılık tayini testleri, artık yerli ve milli test kitleriyle gerçekleştirilebilecek.

Her yıl önemli miktarda kaynak sadece sarf malzeme olarak kullanılan test kitlerinin satın alınmasına harcanıyordu. Geliştirilen test kitleri ile bu dışa bağımlılığın önüne geçilmiş oldu ve test maliyetlerinde yüzde 50'lere varan azalma sağlandı.

Proje OSTİM Teknopark bünyesinde Ar-Ge projesi olarak başladı. İmalat çalışmaları tamamlandıktan sonra da ODTÜ Petrol Araştırma Merkezinin hakemliğinde bir performans değerlendirme çalışması yapıldı. Bu çalışmaya Türkiye'deki bütün rafineriler ve akredite laboratuvarların büyük bölümü katıldı. Geniş katılımlı performans testleri ile kitlerin kalitesi, yönetmeliklere uygunluğu ve doğru sonuç verdiği ispatlandı.

Fenix Mühendislik Kurucu Ortağı İnanç Alptuğ Hıdıroğlu, AA muhabirine, motorin test kitleriyle ilgili zorlu ve yoğun bir proje sürecini tamamladıklarını söyledi.

Çalışmaların başarıya ulaşmasından mutlu olduklarını dile getiren Hıdıroğlu, "İthal ürünlerin yerine yerli muadillerini koymak için çalışmalarımız artarak devam edecek. Enerji sektöründe yerlilik her geçen gün artacak ve ülkemiz kazanacak, biz kazanacağız." dedi.

Hıdıroğlu, test kitlerinin ilk satışını gerçekleştirdiklerini ve yurt dışına açılma konusunda da çalışmalarının sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye, Motorin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Motorin testleri yerli kitlerle yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi


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