Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ

Motorin türlerine biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilecek.

Motorin türlerine biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilecek.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilecek.



Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin, bir önceki yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması ve takvim yılında asgari 500 metreküp biodizeli harmanlamış olması gerekecek.

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