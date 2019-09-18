Motorin ve benzine büyük zam
1 saat önce
Motorinin litre fiyatına 12 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 34 kuruş, benzinde 35 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 36 kuruş zam yapıldı.
Motorinin litre fiyatına 12 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 34 kuruş, benzinde 35 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 36 kuruş zam yapıldı. Zamlar gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:35
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