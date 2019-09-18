Son Dakika Haberleri: Motorin ve benzine büyük zam
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Motorin ve benzine büyük zam

1 saat önce

Motorinin litre fiyatına 12 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 34 kuruş, benzinde 35 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 36 kuruş zam yapıldı.

Motorin ve benzine büyük zam, System.String[]

Motorinin litre fiyatına 12 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 34 kuruş, benzinde 35 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 36 kuruş zam yapıldı. Zamlar gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:35 
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