Son Dakika Haberleri: Motorin ve benzine zam

Motorin ve benzine zam

1 saat önce

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

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Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:54 

Ekonomi
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