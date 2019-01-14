Motorin ve benzine zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor

Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı

Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatını Şokunu Yaşadı

Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu