Motorin ve benzine zam
1 saat önce
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:54
Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor
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