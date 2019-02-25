Son Dakika Haberleri: Motorin ve Benzine Zam

Motorin ve Benzine Zam

1 saat önce

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

Motorin ve Benzine Zam, System.String[]
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul'da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:54 Kaynak: AA

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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