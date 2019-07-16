Son Dakika Haberleri: Motorin ve benzine zam
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Motorin ve benzine zam

8 saat önce

Motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 15 kuruş olarak benzinde ise 11 kuruş olarak yansıyacak.

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Motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 15 kuruş olarak benzinde ise 11 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 3 kuruş benzinde ise 9 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:17 
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