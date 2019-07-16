Son Dakika Haberleri: Motorin ve benzine zam
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Motorin ve benzine zam

8 saat önce

Motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam geldi.

Motorin ve benzine zam, System.String[]
Motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 15 kuruş olarak benzinde ise 11 kuruş olarak yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam geldiğini açıkladı. Motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı eşel mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için üçüncü kez tekrar devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 18 kuruşluk artışın 15 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 3 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. olacak. Motorinin litresi ortalama İstanbul'da 6,32 liradan 6,47 liraya, Ankara'da 6,39 liradan 6,54 liraya, İzmir'de ise 6,40 liradan 6,55 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 11 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 9 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Benzinin litresi ortalama İstanbul'da 6,97 liradan 7,08 liraya, Ankara'da 7,05 liradan 7,16 liraya, İzmir'de ise 7,04 liradan 7,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL
İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:09 Kaynak: İHA
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