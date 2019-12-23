Motorin ve benzine zam - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Motorin ve benzine zam - Son Dakika Ekonomi

Motorin ve benzine zam

6 saat önce

Motorinin litre fiyatına 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

Motorin ve benzine zam, System.String[]

Motorinin litre fiyatına 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 16 kuruş olarak yansıyacak.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl motorin için altıncı kez devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatında yaşanan 28 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 22 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,59 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,62 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise 16 kuruşluk artışın tamamı pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Ankara'da ortalama 6,94 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,87 liradan 7,03 liraya, İzmir'de 6,96 liradan 7,12 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Eşel Mobil Sistemi nedir?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil Sistemi ile petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar
Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
04:08 Suudi Arabistan 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti - Son Dakika Ekonomi
00:21 Borsa 112.000 puanı geçti - Son Dakika Ekonomi
00:21 Akaryakıta çifte zam - Son Dakika Ekonomi
00:13 Çin'den gümrük vergilerinde indirim - Son Dakika Ekonomi
00:10 Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı - Son Dakika Ekonomi
23:01 Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 06:06:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motorin ve benzine zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]