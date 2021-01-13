Motorin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motorin yüklü tankerin yoldan çıkması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Toros Gübre Fabrikası'ndan yakıt alan Aykut Güvercin(58) yönetimindeki 34 CNU 325 plakalı tanker henüz bilinmeyen bir nedenle Sarımazı Mahallesi yakınında yoldan çıkarak bankete çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 58 yaşındaki Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aykut Güvercin'in kalp krizi geçirdiği ve facia yaşanmadan kamyonu yoldan çıkardığı tahmin edildi.

Yapılan incelemenin ardından Güvercin'in cenazesi Adana Adli Tıp'a gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.