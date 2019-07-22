Motorinde 13 kuruş indirim
1 saat önce
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılacak.
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:12
Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Benzinin ardından motorine de indirim geliyor "Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor