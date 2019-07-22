Son Dakika Haberleri: Motorinde 13 kuruş indirim
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Motorinde 13 kuruş indirim

1 saat önce

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılacak.

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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:12 
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