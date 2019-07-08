Son Dakika Haberleri: Motorinde 15 kuruş indirim
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Motorinde 15 kuruş indirim

25 dakika önce

Motorinin litre fiyatında 15 kuruşluk indirim yapılacak.

Motorinde 15 kuruş indirim, System.String[]
Motorinin litre fiyatında 15 kuruşluk indirim yapılacak. Buna göre, Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,38 lira, İstanbul'da 6,31 lira, İzmir'de 6,39 lira olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:42 
İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi
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