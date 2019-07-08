Motorinde 15 kuruş indirim
25 dakika önce
Motorinin litre fiyatında 15 kuruşluk indirim yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:42
Motorinin litre fiyatında 15 kuruşluk indirim yapılacak. Buna göre, Ankara
'da motorinin litre fiyatı 6,38 lira, İstanbul
'da 6,31 lira, İzmir
'de 6,39 lira olacak.
İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor
Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı
Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım