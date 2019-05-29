Son Dakika Haberleri: Motorinde indirim
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Motorinde indirim

38 dakika önce

Motorinde litrede 11 kuruş indiririm gerçekleşti.

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Motorinde litrede 11 kuruş indiririm gerçekleşti. Söz konusu indirim, Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarına yansımayacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 30 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde litrede 11 krş indirim gerçekleşti. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:40 Kaynak: İHA
Söz, Güncel
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