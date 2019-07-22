Son Dakika Haberleri: Motorinde indirim
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Motorinde indirim

37 dakika önce

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek.

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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorinde 16 kuruşluk indirimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak, kalan 3 kuruşluk kısmı eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak. Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,35 liraya, Ankara'da 6,41 lira, İzmir'de 6,43 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)
Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
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