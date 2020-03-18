Motorinde indirim beklentisi - Son Dakika

Motorinde indirim beklentisi
7 saat önce
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine 3 kez art arda gelen indirimlerden sonra bu kez de motorine indirim bekleniyor.
İndirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49'a İstanbul'da 5.69 liradan 5.43'e İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50'ye düşmesi bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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