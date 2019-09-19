Son Dakika Haberleri: Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansımayacak
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Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansımayacak

10 dakika önce

Bu geceyarısından itibaren motorin fiyatlarına 15 kuruşluk indirim gelecek ancak ÖTV düzenlemesinden dolayı pompa fiyatlarından bir değişiklik olmayacak.

Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansımayacak, System.String[]

Bu geceyarısından itibaren motorin fiyatlarına 15 kuruşluk indirim gelecek ancak ÖTV düzenlemesinden dolayı pompa fiyatlarından bir değişiklik olmayacak.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapılacağını açıkladı. Ancak açıklamada mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı bildirildi.


Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,47 liradan, Ankara'da 6,56 ve İzmir'de de 6,58 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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