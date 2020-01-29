Motorinde ÖTV artışı

Motorin için özel tüketim vergisi (ÖTV) litrede 1,9059 liraya çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tutar, Karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.