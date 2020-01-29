Motorinde ÖTV artışı - Son Dakika
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Motorinde ÖTV artışı

17 dakika önce

Motorin için özel tüketim vergisi (ÖTV) litrede 1,9059 liraya çıkarıldı.

Motorinde ÖTV artışı, System.String[]

Motorin için özel tüketim vergisi (ÖTV) litrede 1,9059 liraya çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tutar, Karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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