Motorinde ÖTV artışı - Son Dakika
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Motorinde ÖTV artışı

6 saat önce

Motorin için özel tüketim vergisi (ÖTV) litrede 1,9059 liraya çıkarıldı.

Motorinde ÖTV artışı, System.String[]

Motorin için özel tüketim vergisi (ÖTV) litrede 1,9059 liraya çıkarıldı.


Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, motorindeki özel tüketim vergisindeki artış Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tutar, Karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.


Motorin türlerinden alınan ÖTV'nin arttırılması, bu ürünün pompa satış fiyatlarına da yansıdı. Pompada motorin litre satış fiyatları 12-14 kuruş arttırıldı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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