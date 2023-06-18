Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor - Son Dakika
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Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor

18.06.2023 15:20

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 20 Haziran Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 23 lira 57 kuruştan, Ankara'da ise 23 lira 99 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE 1 LİRA 39 KURUŞ ZAM GELİYOR

20 Haziran Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 57 kuruştan, Ankara'da ise 23 lira 99 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Güncel Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor - Son Dakika


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