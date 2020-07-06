Motorine 10 kuruş zam - Son Dakika

Motorine 10 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

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AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,97 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,82 liradan 5,92 liraya, İzmir'de 5,92 liradan 6,02 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Motorine 10 kuruş zam - Son Dakika Ekonomi
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